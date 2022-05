Exposition “Marguerite Allar, une artiste marseillaise à redécouvrir” Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis Bouches-du-Rhône Découvrez le travail de cette artiste peintre Marseillaise née en 1899 et décédée en 1974 à Marseille.

Une exposition rétrospective de ses œuvres : paysages provençaux, orientaux, portraits, natures mortes, vitraux, sculptures, … Le Musée Municipal d’Art et Traditions Populaires de Cassis met en lumière les œuvres de Marguerite Allar. musee@cassis.fr +33 4 42 18 36 78 Découvrez le travail de cette artiste peintre Marseillaise née en 1899 et décédée en 1974 à Marseille.

