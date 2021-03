Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Exposition Margueray Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Exposition Margueray, 21 août 2021-21 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Exposition Margueray 2021-08-21 15:00:00 – 2021-09-21 19:00:00 Quai Jean Bart, Binic Galerie d’Art Athéna

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Figuratif classique, il exprime dans sa peinture son amour de la nature et de la vie. Tout est douceur et lumière.

Sur RDV le matin, fermeture hebdomadaire le mercredi. Entrée libre.

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Quai Jean Bart, Binic Galerie d'Art Athéna Ville Binic-Étables-sur-Mer