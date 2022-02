Exposition Margaritifera, la porteuse de perles Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Exposition Margaritifera, la porteuse de perles Colmar

2022-02-05 – 2022-03-06

Qui est Margaritifera ? Une « porteuse de perles » selon la traduction de son nom latin Margaritifera margaritifera ? Un animal unijambiste ? Une station d'épuration naturelle ? Une espèce en danger d'extinction ? Toutes ces définitions sont vraies et font d'elle une richesse de notre biodiversité locale. En répondant à des questions simples, l'exposition lève le voile sur l'histoire et la biologie de cette espèce méconnue et pourtant si proche de nous. Vous saurez ce qu'est un bivalve, si une moule a des yeux, comment les perles se forment, comment faire des bébés à distance, ou encore qui rôde dans nos rivières. Vous découvrirez aussi pourquoi la mulette perlière a été exploitée par l'homme, notamment, au travers d'une enquête dans la cabane d'un garde-perles, en vous inscrivant à notre escape game « Perditae margaritae ». Enfin, vous apprendrez en quoi cet animal est utile à l'environnement et quelles actions sont menées aujourd'hui pour le préserver de l'extinction.

