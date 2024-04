Exposition Maréeécrit 12 leçons pour une écriture de variation Camila Proto Centre Intermondes Ethnopôle Humanités océanes La Rochelle, vendredi 5 avril 2024.

Il est temps d’écouter les leçons que Marée a à nous donner.

et ensuite seulement, d’écrire.

et alors seulement, comprendre.

reconnaître dans le mot sa nature de variation.

et d’apprendre la dynamique de l’inscription dans la marée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-05-02

Centre Intermondes Ethnopôle Humanités océanes Centre Intermondes 11 bis rue des Augustins

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

