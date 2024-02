Exposition Maréchal, ôte-toi de là ! Écuries du Château Thouars, mardi 6 février 2024.

Exposition Maréchal, ôte-toi de là ! Écuries du Château Thouars Deux-Sèvres

L’école subit le désastre de 1940 l’exode, l’occupation, la collaboration. Découvrez le parcours singuliers d’étudiants, d’enseignants et de lycéens qui, par leur engagement, construiront le monde d’après.

L’école subit le désastre de 1940 l’exode, l’occupation, la collaboration. Le régime de Vichy transforme l’école de la République en pilier de la Révolution nationale. Elle est, tout aussi, lieu de résistance des élèves et des enseignants. L’école est l’objet d’une refondation à la Libération pour construire le citoyen de demain. L’exposition temporaire offre un regard recentré sur le Poitou, privilégiant la mise en lumière de parcours singuliers d’étudiants, d’enseignants et de lycéens qui, par leur engagement, construiront le monde d’après.

Exposition visible du 6 février au 28 septembre du mardi au vendredi de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 14:30:00

fin : 2024-09-28 18:00:00

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@crrl.fr

L’événement Exposition Maréchal, ôte-toi de là ! Thouars a été mis à jour le 2024-02-02 par Maison du Thouarsais