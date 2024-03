Exposition Marchands de vin Musée du Vignoble Nantais Le Pallet, jeudi 6 juin 2024.

Exposition Marchands de vin Partir à la recherche des marchands de vin du 20e siècle, c’est aussi retracer l’histoire du vignoble nantais. Jeudi 6 juin, 14h00 Musée du Vignoble Nantais Compris dans le billet d’entrée du Musée du Vignoble Nantais

Du 6 juin au 8 septembre 2024

Partir à la recherche des marchands de vin du 20e siècle, c’est aussi retracer l’histoire du vignoble nantais. Acteurs majeurs du commerce local, les négociants en vin ont pour rôle de réunir une production dispersée, de l’assembler, la stocker et enfin, l’écouler auprès d’une large clientèle. L’étude d’inventaire menée par le Pays du Vignoble Nantais avec la Région Pays de la Loire a révélé la diversité des savoir-faire et des parcours de ceux qui ont participé à l’essor du vignoble durant un siècle d’innovation et de changements de consommation. Grâce aux témoignages de ceux et celles qui se souviennent, les objets collectés parlent d’une époque qui, peu à peu, tend à s’effacer.

Compris dans le prix d’entrée du musée.

Cette exposition est itinérante et disponible au prêt gratuitement. Renseignements : valorisation@vignoble-nantais.fr

Musée du Vignoble Nantais 82 rue Pierre Abélard 44330 LE PALLET Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire