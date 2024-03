Exposition Marcelle & Angela Bibliothèque Plouédern, vendredi 1 mars 2024.

Exposition Marcelle & Angela Bibliothèque Plouédern Finistère

Exposition hommage à Anjela Duval et Marcelle Delpastre, poétesses paysannes qui chacune écrivait dans sa langue d’origine le breton et l’occitan. L’exposition met en lumière leur singularité et leurs nombreux points communs la langue, la solitude, l’amour de la terre, la nécessité d’écriture. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-31

Bibliothèque 49 rue de la mairie

Plouédern 29800 Finistère Bretagne degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh

L’événement Exposition Marcelle & Angela Plouédern a été mis à jour le 2024-03-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS