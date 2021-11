Exposition Marcel Speet Loubès-Bernac, 26 novembre 2021, Loubès-Bernac.

Exposition Marcel Speet Loubès-Bernac

2021-11-26 18:00:00 – 2021-11-18

Loubès-Bernac Lot-et-Garonne Loubès-Bernac

Marcel Speet originaire des Pays-Bas et installé dans le village de Loubès-Bernac est artiste multidisciplinaire qui crée des dessins d’art abstrait, réarrangements et installations. Après avoir vécu presque toutes ses années dans les villes, Marcel Speet a trouvé un endroit plus calme pour vivre et travailler, Loubès Bernac.

Ses œuvres sont influencées par une variété de sources, l’expérience de l’image, l’évolution contemporaine, la nature, l’architecture, la mode et l’histoire personnelle. Des matériaux comme le bois et les textiles sont réutilisées

Marcel Speet originaire des Pays-Bas et installé dans le village de Loubès-Bernac est artiste multidisciplinaire qui crée des dessins d’art abstrait, réarrangements et installations. Après avoir vécu presque toutes ses années dans les villes, Marcel Speet a trouvé un endroit plus calme pour vivre et travailler, Loubès Bernac.

Ses œuvres sont influencées par une variété de sources, l’expérience de l’image, l’évolution contemporaine, la nature, l’architecture, la mode et l’histoire personnelle. Des matériaux comme le bois et les textiles sont réutilisées

Marcel Speet originaire des Pays-Bas et installé dans le village de Loubès-Bernac est artiste multidisciplinaire qui crée des dessins d’art abstrait, réarrangements et installations. Après avoir vécu presque toutes ses années dans les villes, Marcel Speet a trouvé un endroit plus calme pour vivre et travailler, Loubès Bernac.

Ses œuvres sont influencées par une variété de sources, l’expérience de l’image, l’évolution contemporaine, la nature, l’architecture, la mode et l’histoire personnelle. Des matériaux comme le bois et les textiles sont réutilisées

Marcel Speet Studio

Loubès-Bernac

dernière mise à jour : 2021-11-28 par