Exposition | Marcel « Nino » Pajot Maison de Montard Lalinde

Lalinde

Exposition | Marcel « Nino » Pajot

du vendredi 8 octobre au mercredi 13 octobre à Maison de Montard

du vendredi 8 octobre au mercredi 13 octobre à Maison de Montard

Venez à la rencontre du peintre Marcel dit « Nino » Pajot à la Maison de Montard. Dans ce lieu au bord de la Dordogne et près du jardin public de Lalinde, il présente ses toiles inspirées des textes poétiques de son ami Pierre Gonthier. Evénement gratuit, sans réservation. Renseignement : [mediatheque@ville-lalinde.fr](mailto:mediatheque@ville-lalinde.fr) / 05.53.57.70.60

Entrée libre, gratuit

Exposition de peintures de paysage Maison de Montard 24150 Lalinde rue des martyrs Lalinde Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T14:30:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T14:30:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de Montard Adresse 24150 Lalinde rue des martyrs Ville Lalinde lieuville Maison de Montard Lalinde