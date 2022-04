Exposition Marc Riboud – I comme Image Pau, 23 avril 2022, Pau.

Exposition Marc Riboud – I comme Image Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau

2022-04-23 – 2022-06-25 Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Marc Riboud est un photographe français né en 1923 et décédé en 2016. Il s’est illustré en couvrant de nombreux conflits : en 1960, en Algérie et Afrique subsaharienne, en 1968-1969 au Vietnam (où il fut l’un des rares photographes à pouvoir entrer), puis en 1980-1990 en Orient et Extrême-Orient (particulièrement à Angkor et Huang Shan). Il a également publié un livre Women of Japan, en 1959, à la suite d’un voyage entamé en 1955 du Moyen-Orient, en passant par l’Inde et la Chine pour finalement arriver au Japon.

L’exposition I comme Image est un abécédaire photographique composé de 26 tirages argentiques modernes noir & blanc.

+33 5 47 05 10 00

Pau Pyrénées Tourisme

Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau

dernière mise à jour : 2022-04-13 par