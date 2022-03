EXPOSITION MARC PALLUY Le Crès, 11 mars 2022, Le Crès.

EXPOSITION MARC PALLUY Le Crès

2022-03-11 – 2022-03-25

Le Crès Hérault Le Crès

Ne manquez pas l’exposition Marc PALLUY à la médiathèque du Crès !

► Cet artiste peintre styliste designer, se consacre entièrement à la peinture depuis 10 ans. Né à Rive-de-Gier dans la Loire, il s’est installé à Nîmes pour y construire sa vie professionnelle et son œuvre artistique. Ses décors pour les arts de la table sont commercialisés en France et à l’international.

Peintre réaliste, Marc PALLUY représente des scènes de vie, des ambiances de bar, des portraits en noir et blanc, mettant en exergue des regards parfois aux cadrages serrés suggérant une incursion dans l’intimité. Ses visages ambiance « Vintage » sont comme des impressions, des personnages rêvés, des brides de souvenir dont l’essentiel a été préservé.

Un travail nourri de l’influence d’artistes tels que Gustave Courbet, Braïtou-Sala, Edward Hopper, Chuck Close, Gerhard Richter ou encore Yan Pei-Ming.

Entrée libre

Pass sanitaire obligatoire

