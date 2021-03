Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Exposition « Marc Chagall. Le passeur de lumière » Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Exposition « Marc Chagall. Le passeur de lumière », 24 avril 2021-24 avril 2021, Nice. Exposition « Marc Chagall. Le passeur de lumière » 2021-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-20 18:00:00 18:00:00 Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard

Nice Alpes-Maritimes EUR L’exposition « Marc Chagall, le passeur de lumière », conçue en partenariat avec le Centre Pompidou-Metz, explore l’importance de la lumière et du vitrail dans l’œuvre de l’artiste. musee.chagall@culture.gouv.fr +33 4 93 53 87 20 http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall L’exposition « Marc Chagall, le passeur de lumière », conçue en partenariat avec le Centre Pompidou-Metz, explore l’importance de la lumière et du vitrail dans l’œuvre de l’artiste.

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Ville Nice