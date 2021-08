Caunes-Minervois Ecomusée "Marbre et Terroir" Aude, Caunes-Minervois Exposition “Marbre et rail à Caunes” Ecomusée “Marbre et Terroir” Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

Exposition “Marbre et rail à Caunes” Ecomusée “Marbre et Terroir”, 19 septembre 2021, Caunes-Minervois. Exposition “Marbre et rail à Caunes”

Ecomusée “Marbre et Terroir”, le dimanche 19 septembre à 15:00

Présentation des panneaux de l’exposition “Marbre et rail à Caunes” réalisée par l’Association Les Marbrières de Caunes “Marbre et rail à Caunes” réalisée par l’Association Les Marbrières de Caunes. Ecomusée “Marbre et Terroir” 26, avenue du stade, 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois Château Rivière Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Ecomusée "Marbre et Terroir" Adresse 26, avenue du stade, 11160 Caunes-Minervois Ville Caunes-Minervois lieuville Ecomusée "Marbre et Terroir" Caunes-Minervois