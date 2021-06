Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Exposition « Marais Poitevin » et « Niort lignes claires » Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exposition « Marais Poitevin » et « Niort lignes claires » Niort, 11 juin 2021-11 juin 2021, Niort. Exposition « Marais Poitevin » et « Niort lignes claires » 2021-06-11 – 2021-06-11 La Librairie des Halles 1 bis rue de l’Hôtel de Ville

Niort Deux-Sèvres Niort Michel Paradinas (photographies), Yannis Suire (textes), Emmanuel-Denis Touron (aquarelles) exposent à la librairie des Halles de Niort.

Vernissage et dédicace des ouvrages « Marais Poitevin » et « Niort lignes claires » en présence des auteurs le vendredi 11 juin, à 18h ; présentation de l’ouvrage « Marais Poitevin » suivie d’une séance de dédicace le samedi 19 juin, à 10h30. Michel Paradinas (photographies), Yannis Suire (textes), Emmanuel-Denis Touron (aquarelles) exposent à la librairie des Halles de Niort.

