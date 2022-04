EXPOSITION : MAQUETTES ETUDIANTES, DU TECHIQUE AU SENSIBLE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

EXPOSITION : MAQUETTES ETUDIANTES, DU TECHIQUE AU SENSIBLE Saint-Dié-des-Vosges, 23 avril 2022, Saint-Dié-des-Vosges. EXPOSITION : MAQUETTES ETUDIANTES, DU TECHIQUE AU SENSIBLE Place GEORGES TRIMOUILLE Musée PIERRE NOEL Saint-Dié-des-Vosges

2022-04-23 13:30:00 – 2022-04-23 17:30:00 Place GEORGES TRIMOUILLE Musée PIERRE NOEL

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges 18 maquettes en bois des étudiants de l’ Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy vous attendent dans l’espace XXe siècle du musée pour vous présenter leur interprétation de cinq projets architecturaux contemporains.

Entre la maquette de Le Corbusier qui a donné naissance à l’usine Claude-et-Duval et les collections de design par Jean Prouvé, ces productions millimétrées viendront témoigner de l’intelligence créative d’étudiants soumis à des contraintes de matériau et d’échelles pour produire un résultat fidèle, mais nuancé d’une approche stylistique +33 3 29 51 60 35 Place GEORGES TRIMOUILLE Musée PIERRE NOEL Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Place GEORGES TRIMOUILLE Musée PIERRE NOEL Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Place GEORGES TRIMOUILLE Musée PIERRE NOEL Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

EXPOSITION : MAQUETTES ETUDIANTES, DU TECHIQUE AU SENSIBLE Saint-Dié-des-Vosges 2022-04-23 was last modified: by EXPOSITION : MAQUETTES ETUDIANTES, DU TECHIQUE AU SENSIBLE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 23 avril 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges