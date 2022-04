EXPOSITION MAQUETTE EN LEGO DE LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

EXPOSITION MAQUETTE EN LEGO DE LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE Saint-Dié-des-Vosges, 22 avril 2022, Saint-Dié-des-Vosges. EXPOSITION MAQUETTE EN LEGO DE LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

2022-04-22 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-19 17:30:00 17:30:00 Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges Vosges La maquette inédite et unique de la façade de la cathédrale de la ville de Saint-Dié-des-Vosges a été construite uniquement en LEGO par l’entreprise UniBrick, créée par Sandor Berecz, participant de LEGO Masters sur M6.

Une commande sur-mesure pour faire écho, plus de 300 ans après, au chantier mené par BETTO pour cette merveilleuse architecture qui compose notre paysage patrimonial.

Pas de grès rose cette fois, mais de multiples détails à venir observer et contempler de plus près dans l’espace jeune public “LES BRIQUES A BETTO”.

Venez vous faire plaisir, en familles, entre ami(es), entre passionné(es) de briques et construire à votre tour ! Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

EXPOSITION MAQUETTE EN LEGO DE LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE Saint-Dié-des-Vosges 2022-04-22 was last modified: by EXPOSITION MAQUETTE EN LEGO DE LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 22 avril 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges