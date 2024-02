EXPOSITION MANU PERO Lunel, dimanche 24 mars 2024.

Exposition « Manu Pero, aficiona et revistero » Du Dimanche 24 Mars au Dimanche 03 Novembre Grilles du parc Jean Hugo Lunel

Depuis maintenant trois ans, dans le cadre du lancement de la temporada, la Ville de Lunel propose une exposition hors les murs, en lien avec les traditions camarguaises, sur les grilles du parc Jean Hugo.

Pour la saison 2024, la Ville a souhaité s’appuyer sur le fonds documentaire que lui a légué Manu Pero, grand aficiona et ancien revistero taurin, pour mettre en avant certains des grands moments qui ont marqué l’histoire des arènes Francis San Juan. Manu Pero, né en 1928, s’installa à Saint-Just en 1962 et s’attacha immédiatement à découvrir les traditions camarguaises. Trois ans plus tard, il avait déjà suivi près de deux cents courses. Il ignorait encore qu’il allait consacrer sa vie à ces traditions. Il devint chroniqueur taurin en 1973 et le resta durant près de 40 ans. Véritable aficiona, il a

créé le Trophée Pescalune en 1984, montrant ainsi son attachement à Lunel. Cela a fait de lui une référence dans le milieu taurin, lui permettant de rassembler un certain nombre d’archives sur les traditions camarguaises, que ce soit grâce à sa place de chroniqueur taurin, ou par l’intermédiaire de dons qui lui ont été faits. Désirant continuer son œuvre de transmission des traditions camarguaises, Manu Pero a fait don de ce fonds aux Archives municipales de Lunel

entre 2017 et 2020. L’exposition se veut le reflet de cette vie bien remplie. Les documents présentés, issus du fonds d’archives donné à la Ville, mettent en évidence les différentes facettes de la vie de Manu Pero

le revistero et promoteur de la culture camarguaise d’un côté, l’aficiona et l’amateur de documents anciens de l’autre.

Vernissage le Dimanche 24 Mars à 11 h 30 aux arènes Francis San Juan.

Tout public- Entrée libre

Infos 04 67 87 83 94 .

Lunel 34400 Hérault Occitanie

