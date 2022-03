Exposition Manon Renier Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne, 27 mars 2022, La baule.

Exposition Manon Renier

le dimanche 27 mars à Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne

A la chapelle Saint Anne, Manon Renier présente son dernier travail personnel “De pierre et de sang”. Mue par la volonté de retrouver le lien avec son art et laisser libre place à la création, Manon a transposé ses réflexions au sein de ses photos. A travers une série d’autoportraits dans lesquels le corps est mis en scène, l’artiste nous fait vivre son introspection, entre laisser-aller et questionnement de soi, évoquant la vie, le rapport aux autres et sa place au milieu de ce tout. Ce travail est issu d’une résidence au sein du Tremplin Jeunes Talents du Festival Planches Contact de Deauville en 2020 dont elle a été sélectionnée aux côtés de 3 autres photographes. Là-bas, à l’instar des villas et grands hôtels « tape à l’œil », Manon a pris le parti pris de mettre en lumière ce que l’on ne regarde pas, elle se concentre sur les matières : l’argile, le sable, la roche… et y met en scène son corps questionnant et interrogeant ainsi le spectateur. Pendant plusieurs jours elle arpente le territoire, munie de sa chambre photographique et de ses 7 chassis à la rencontre de ses paysages qui l’inspire. Le soir elle développe elle-même ses 14 images dans sa salle de bain transformée en laboratoire. Parcours tant esthétique qu’initiatique, elle fait l’expérience physique de sa transformation en masse ramassée, sculptée, moulée par l’angle de vue de son appareil posé là-bas, qu’elle ne contrôle plus et qui la capture jusqu’à ce qu’image s’en suive. ​Ouverture exceptionnelle le lundi 18 avril

Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T12:30:00;2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T18:30:00