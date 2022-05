EXPOSITION « MANOIRS MÉDIÉVAUX DU MAINE »

2022-06-18 14:00:00 – 2022-11-06 Cette exposition vous fera découvrir ces monuments édifiés entre le XIIe et le milieu du XVe siècle, situés aux alentours d’Asnières et souvent méconnus. Centre de seigneuries médiévales, ils témoignent d’un riche passé, dévoilé au public par l’archéologie du bâti et la recherche historique. exposition réalisée par l’association Patrimoine d’Asnières, en partenariat avec le Manoir de la Cour.

Cette exposition vous fera découvrir ces monuments édifiés entre le XIIe et le milieu du XVe siècle, situés aux alentours d'Asnières et souvent méconnus. Centre de seigneuries médiévales, ils témoignent d'un riche passé, dévoilé au public par l'archéologie du bâti et la recherche historique. exposition réalisée par l'association Patrimoine d'Asnières, en partenariat avec le Manoir de la Cour.

Accessible avec un billet du Manoir de la Cour sans supplément.

Accessible avec un billet du Manoir de la Cour sans supplément.

