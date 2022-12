EXPOSITION « MANIFESTE SOURIRE » Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

L'Espace Saint-Ravy a le plaisir d'accueillir l'artiste Janna Zhiri, diplômée du DNSEP à la Villa Arson en 2018. Au travers d'installations activées par ses histoires performatives, Janna Zhiri déploie son univers, quelque part entre un conte hallucinatoire et un chaos organisé. C'est en incarnant différentes voix et images, différents personnages, que l'artiste parvient à aborder la condition humaine de manière cathartique : la maladie, l'amour et l'envie, comme des aventures.

