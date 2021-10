Exposition – Manga & sports : la culture de l’effort Le Temps des Cerises, 2 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

du mardi 2 novembre au samedi 18 décembre à Le Temps des Cerises

Indémodables et désormais incontournables, les mangas en général et les mangas de sport en particulier sont bien plus qu’une distraction. Unique en son genre, cette exposition retrace la diversité des approches artistiques et invite à découvrir toutes les facettes de la culture de l’effort « made in manga », ainsi que son réel potentiel éducatif. Loin des clichés, les mangas de sport offrent également une approche didactique de chaque discipline abordée. Amitié, persévérance dans l’effort, e-sport, artsmartiaux, éducation des fortes-têtes, rôles-modèles féminins… À travers 150 reproductions et une sélection d’une trentaine d’oeuvres, l’exposition retrace les thématiques développées par les mangas de sport. Avec le concours de la Ville de Lorient. Un espace lecture sera en outre aménagé au niveau de la Verrière afin de vous faire découvrir les mangas présentés dans l’exposition.

A l’occasion des Semaines isséennes des droits de l’Enfant consacrées au sport dans le cadre de la labellisation « Issy, terre de jeux 2024 », plongez–vous dans l’univers des mangas de sport !

Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



