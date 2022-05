EXPOSITION – MANGA Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

EXPOSITION – MANGA Gérardmer, 10 juin 2022, Gérardmer. EXPOSITION – MANGA Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer

2022-06-10 – 2022-06-30

Gérardmer Vosges Gérardmer Pascaline Hans et les jeunes dessinateurs de l’Atelier Manga de la m MCL proposent une exposition de leurs créations au Foyer Bar. Vous êtes les bienvenus au vernissage vendredi 10. juin à 18h30. +33 3 29 63 11 96 http://mclgerardmer.fr/agenda/michel-brissaud-2/ Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer

