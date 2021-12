Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Exposition : Manga et Univers fantastiques Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Exposition : Manga et Univers fantastiques Bergerac, 3 janvier 2022, Bergerac. Exposition : Manga et Univers fantastiques Atelier Garance 1 Rue Saint Louis Bergerac

2022-01-03 – 2022-01-31 Atelier Garance 1 Rue Saint Louis

Bergerac Dordogne L’Atelier Garance organise une exposition enfant – ados autour de la thématique » Manga et Univers Fantastiques ». L’Atelier est ouvert le mercredi de 10h à 1-h et le samedi de 10h à 18h. L’Atelier Garance organise une exposition enfant – ados autour de la thématique » Manga et Univers Fantastiques ». L’Atelier est ouvert le mercredi de 10h à 1-h et le samedi de 10h à 18h. +33 6 77 79 48 72 L’Atelier Garance organise une exposition enfant – ados autour de la thématique » Manga et Univers Fantastiques ». L’Atelier est ouvert le mercredi de 10h à 1-h et le samedi de 10h à 18h. Atelier Garance

Atelier Garance 1 Rue Saint Louis Bergerac

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Atelier Garance 1 Rue Saint Louis Ville Bergerac lieuville Atelier Garance 1 Rue Saint Louis Bergerac