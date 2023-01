Exposition : « Manga’ Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Exposition : « Manga’ Argenton-sur-Creuse, 20 février 2023, Argenton-sur-Creuse . Exposition : « Manga’ 7Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

2023-02-20 – 2023-03-17 Argenton-sur-Creuse

Indre Exposition « Manga » proposée par la bibliothèque Rollinat Exposition « Manga » bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 https://mediatheques.lavalleedelacreuse.fr/ ©PIXABAY

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse 7Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Exposition : « Manga’ Argenton-sur-Creuse 2023-02-20 was last modified: by Exposition : « Manga’ Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 20 février 2023 7Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre