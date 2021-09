EXPOSITION MALCOM CROFT Minerve, 10 septembre 2021, Minerve.

EXPOSITION MALCOM CROFT 2021-09-10 – 2021-10-31

Minerve Hérault Minerve

Nous aurons la joie et l’honneur d’accueillir le peintre anglais Malcolm Croft, résident dans le Minervois depuis de nombreuses années. L’exposition comportera de nombreux petits formats de nature mortes, de couleurs très vives et dans le style si particulier qui est sa marque de fabrique.

Ancien photographe de renommée internationale, Malcolm, après un accident de la route, s’est reconverti dans la peinture depuis quelques dizaines d’années, avec bonheur et passion.

Vous êtes invités au vernissage qui se tiendra le vendredi 10 septembre à partir de 18h.

+33 6 99 14 01 55

