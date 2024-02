Exposition Mako Moya Le Phare Le Phare Limoges, jeudi 29 février 2024.

De 9h à 18h.

Mako Moya est peintre et muraliste. Il est né au Pérou en 1983 et s’installe en Creuse il y a 8 ans. Il dessine depuis toujours et a voué sa vie au travaux artistiques. Sa peinture interpelle, elle est puissante, colorée, murale. Mako Moya, jusqu’alors connu pour ses fresques, expose au Phare ses toiles récentes.

L’exposition débutera lors du vernissage le Jeudi 29 février a partir de 19h et se terminera le samedi 30 Mars. .

Début : 2024-02-29 09:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Le Phare 50 Boulevard Gambetta

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

