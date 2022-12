Exposition – Makiko Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition – Makiko Saint-Briac-sur-Mer, 17 décembre 2022, Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer. Exposition – Makiko 2è étage du Presbytère Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Rue du Nord 2è étage du Presbytère

Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Makiko, photographe japonaise. La lumière de Saint-Briac l’encourage à réaliser des clichés poétiques, autant de ponts entre la Bretagne et le Japon. +33 2 99 88 32 34 Rue du Nord 2è étage du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

