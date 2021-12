Exposition MakersCovid Paris Médiathèque Marguerite Duras, 8 janvier 2022, Paris.

L’exposition MakersXCovid a vocation à documenter et archiver la mobilisation du réseau MakersCovid.paris pendant la crise Covid-19.

MakersXCovid

MakersXCovid est un collectif composé de 25 lieux, tiers-lieux et fablabs actifs de l’Ile-de-France. Ce collectif compte plus de 300 volontaires qui se sont mobilisés aussi bien dans les fablabs que de leur domicile. Le collectif s’est rassemblé afin de produire et livrer du matériel pour les soignants et les structures qui en avaient besoin. Le contexte d’urgence et les outils à disposition dans ces espaces de production auront clairement accéléré l’engouement pour cette mobilisation. Dans le même temps, celle-ci aura été un catalyseur pour l’ensemble du mouvement.

Les bibliothécaires parisiens ont participé à ce mouvement solidaire entre avril et juin 2020, en organisant à la médiathèque Marguerite Duras le « Corolab », un atelier de production de blouses hospitalières et de visières de protection. Des centaines de tenues ont été produites ainsi que des milliers de visières. Merci aux 37 bibliothécaires volontaires.

Quentin Chevrier, photographe indépendant proche du milieu makers, s’est porté volontaire début avril 2020 auprès de Volumes pour aider à la fabrication de matériel de protection. Après quelques jours d’assemblage de visières, se rendant compte que personne ne documentait visuellement cette initiative d’ampleur, il se fait remplacer chez Volumes par quelques amis et part en reportage. Des ateliers mobilisés aux hôpitaux dans le besoin, en passant par les bénévoles confinés et les livreurs à vélo, il couvre une grande partie de cet élan de solidarité en un mois et demi.

