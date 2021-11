Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Exposition Maïté Marque et Maïté Soum “Un monde dans l’autre” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Exposition Maïté Marque et Maïté Soum “Un monde dans l’autre” Pau, 8 novembre 2021, Pau. Exposition Maïté Marque et Maïté Soum “Un monde dans l’autre” Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau

2021-11-08 – 2021-11-12 Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance

Pau Pyrénées-Atlantiques Peintures de Maïté Soum

Sculpture de Maïté Marque

Un monde dans l’autre: l’art du Raku va à la rencontre de l’art naïf, monde poétique, un appel au voyage à la mditation et à l’enchantement.

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Ville Pau lieuville Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau