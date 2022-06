Exposition « Maisons Normandes » Val-de-Scie, 22 juillet 2022, Val-de-Scie.

Exposition « Maisons Normandes »

2022-07-22 14:00:00 – 2022-08-25 18:00:00

Seine-Maritime

Venez découvrir une exposition dans la salle d’expo de l’Office de Tourisme d’Auffay!

On s’imagine souvent un seul modèle de maison normande à pans de bois et toit de chaume, plantée au milieu d’un verger. Cependant, les formes d’habitat en Haute-Normandie sont diversifiées et la maison rurale et ses dépendances agricoles s’organisent d’un territoire à l’autre. L’exposition « Maisons Normandes » présente cette diversité d’habitats en Haute-Normandie entre la fin du Moyen-Age et le XIXème siècle.

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/

dernière mise à jour : 2022-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux