Exposition Maison Relin, 18 septembre 2021, Béziers. Exposition

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Relin

Maison Relin : 2, rue relin samedi et dimanche 10h-18h – Ouverture de l’exposition « Adolescence » de Dominique Renson – Ouverture de l’atelier de Magalie Sire, aquarelliste Organisation : Les écluses de l’art – Ouverture de la Salle d’exposition « Gustave FAYET » dédiée au Patrimoine de la Société des Beaux-Arts. Organisation : société des Beaux-Arts Exposition et ouverture d’ateliers d’artistes à la maison Relin. Maison Relin 34500, Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

