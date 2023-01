EXPOSITION MAISON DU BAILLI À EPINAL Épinal Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges Nous sommes trois photographes qui avons choisi d’exposer sur 3 thèmes différents : Muriel Giancippoli Photographe : » Nature / Macro »

Jean – Louis Dormoy Photographe : » Reflets / Paysages / Polaroids / Ombres et lumières / Epinal Autrement »

Martine Bihr Photographe : » Lignes/ Matière/ Reflets » +33 6 89 92 83 30 http://www.jeanlouisdormoy.com/ @JEANLOUISDORMOYPHOTO

