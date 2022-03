Exposition Maison des peintres Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Exposition Maison des peintres Plougasnou, 9 avril 2022, Plougasnou. Route de Lanmeur à Plougasnou Giratoire de la croix neuve

2022-04-09 14:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Route de Lanmeur à Plougasnou Giratoire de la croix neuve

Plougasnou Finistère Plougasnou La Maison des Peintres de Plougasnou vous propose une exposition pendant les vacances de Pâques. Venez découvrir des œuvres de peinture, sculpture, collage, gravure… au rond-point de la Croix Neuve.

lamaisondespeintres.asso@gmail.com +33 6 68 67 15 85 http://www.facebook.com/lamaisondespeintres

Différents artistes y participeront. Atelier bijoux avec une artiste créatrice, dates à préciser. Entrée libre.

