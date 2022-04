EXPOSITION MAISON DES ARTS : STÉPHANIE JOSSO

EXPOSITION MAISON DES ARTS : STÉPHANIE JOSSO, 20 juin 2022, . EXPOSITION MAISON DES ARTS : STÉPHANIE JOSSO

2022-06-20 – 2022-06-20 Stéphanie Josso, expose à la Maison des Arts.

“Textiles et encre : artisan tapissier et gravures”.

Techniques : tapisserie d’ameublement, gravure. Stéphanie Josso, expose à la Maison des Arts.

“Textiles et encre : artisan tapissier et gravures”.

Techniques : tapisserie d’ameublement, gravure. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville