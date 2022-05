Exposition Maison des Arts : Stéphanie Josso Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

du lundi 20 juin au dimanche 26 juin

Stéphanie Josso, expose à la Maison des Arts. “Textiles et encre : artisan tapissier et gravures”. Techniques : tapisserie d’ameublement, gravure.

Stéphanie Josso, expose à la Maison des Arts. "Textiles et encre : artisan tapissier et gravures". Techniques : tapisserie d'ameublement, gravure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-20T10:00:00 2022-06-20T12:30:00;2022-06-20T15:00:00 2022-06-20T18:30:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T12:30:00;2022-06-21T15:00:00 2022-06-21T18:30:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T12:30:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T18:30:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T12:30:00;2022-06-23T15:00:00 2022-06-23T18:30:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T12:30:00;2022-06-24T15:00:00 2022-06-24T18:30:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T12:30:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T18:30:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T12:30:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T18:30:00

