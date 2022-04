EXPOSITION MAISON DES ARTS : REVE CORDEL

2022-08-22 – 2022-08-22 Reve Cordel, artiste peintre, expose à la Maison des Arts.

“La peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante”. Simonide de Céos.

Techniques : huile, acrylique, technique mixte. Reve Cordel, artiste peintre, expose à la Maison des Arts.

Techniques : huile, acrylique, technique mixte.

