EXPOSITION MAISON DES ARTS : PIERRETTE GRISARD

EXPOSITION MAISON DES ARTS : PIERRETTE GRISARD, 13 juin 2022, . EXPOSITION MAISON DES ARTS : PIERRETTE GRISARD

2022-06-13 – 2022-06-13 Pierrette GRISARD, artiste peintre, expose à la Maison des Arts : ” L’exploration de la couleur m’apporte la joie”.

Techniques : pastel, aquarelle, huile et acrylique. Pierrette GRISARD, artiste peintre, expose à la Maison des Arts : ” L’exploration de la couleur m’apporte la joie”.

Techniques : pastel, aquarelle, huile et acrylique. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville