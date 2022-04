EXPOSITION MAISON DES ARTS : MARTINE HERVY-TRÉHUDIC ET VICTORIA TRÉHUDIC-LAURENT

2022-08-29 – 2022-05-13 Martine Hervy-Tréhudic et Victoria Tréhudic Laurent, exposent à la Maison des Arts.

“Un exploit peu parfois arriver”, “je suis heureuse de faire cette exposition avec ma Mamy”.

Techniques : acrylique, huile, aquarelle, encre de chine par brush, crayon d’encrage. Martine Hervy-Tréhudic et Victoria Tréhudic Laurent, exposent à la Maison des Arts.

