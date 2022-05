Exposition Maison des Arts : Martine Hervy-Tréhudic et Victoria Tréhudic-Laurent Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

du lundi 29 août au dimanche 4 septembre à Place Olivier Guichard 44410 Asserac

Martine Hervy-Tréhudic et Victoria Tréhudic Laurent, exposent à la Maison des Arts. “Un exploit peu parfois arriver”, “je suis heureuse de faire cette exposition avec ma Mamy”. Techniques : acrylique, huile, aquarelle, encre de chine par brush, crayon d’encrage.

