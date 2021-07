Assérac Assérac Asserac, Loire-Atlantique EXPOSITION MAISON DES ARTS : MARIE-ANDRÉE BARRIER ET NANOU FIASELLA Assérac Assérac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

EXPOSITION MAISON DES ARTS : MARIE-ANDRÉE BARRIER ET NANOU FIASELLA Assérac, 16 août 2021-16 août 2021, Assérac. EXPOSITION MAISON DES ARTS : MARIE-ANDRÉE BARRIER ET NANOU FIASELLA 2021-08-16 – 2021-08-22

Assérac Loire-Atlantique [SOUS RÉSERVE LIÉE A LA SITUATION SANITAIRE]

Marie-Andrée BARRIER et Nanou Fiasella, exposent leurs peintures à la Maison des Arts. [SOUS RÉSERVE LIÉE A LA SITUATION SANITAIRE]

Marie-Andrée BARRIER et Nanou Fiasella, exposent leurs peintures à la Maison des Arts. dernière mise à jour : 2021-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Assérac Adresse Ville Assérac lieuville 47.42931#-2.39061