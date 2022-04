EXPOSITION MAISON DES ARTS : CLAUDINE DOUCHET ET PATRICE GUERY

2022-07-01 – 2022-07-01 Claudine Douchet et Patrice Guery, exposent à la Maison des Arts.

“Coprs et âmes dans une partition à quatre mains.”

Techniques : peinture et sculpture. Claudine Douchet et Patrice Guery, exposent à la Maison des Arts.

Techniques : peinture et sculpture.

