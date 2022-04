EXPOSITION MAISON DES ARTS : ASSOCIATION HARP, 11 juillet 2022, .

EXPOSITION MAISON DES ARTS : ASSOCIATION HARP

2022-07-11 – 2022-06-24

L’association HARP Herbignac Arts Promotion, expose à la Maison des Arts.

“Jouir des arts en toute vertu est l’action la plus noble et la plus profonde de l’être humain et le plus court chemin de l’homme à l’homme.”

Techniques : peintures, sculptures, cartonnage…

