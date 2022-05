Exposition Maison des Arts : Association HARP Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 11 juillet 2022, Asserac.

L’association HARP Herbignac Arts Promotion, expose à la Maison des Arts. “Jouir des arts en toute vertu est l’action la plus noble et la plus profonde de l’être humain et le plus court chemin de l’homme à l’homme.” Techniques : peintures, sculptures, cartonnage…

Entrée libre: 0

Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T10:00:00 2022-07-11T12:30:00;2022-07-11T15:00:00 2022-07-11T18:00:00;2022-07-12T10:00:00 2022-07-12T12:30:00;2022-07-12T15:00:00 2022-07-12T18:00:00;2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T12:30:00;2022-07-13T15:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T10:00:00 2022-07-14T12:30:00;2022-07-14T15:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T10:00:00 2022-07-15T12:30:00;2022-07-15T15:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T10:00:00 2022-07-16T12:30:00;2022-07-16T15:00:00 2022-07-16T18:00:00;2022-07-17T10:00:00 2022-07-17T12:30:00;2022-07-17T15:00:00 2022-07-17T18:00:00