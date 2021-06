Exposition Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Besançon.

Exposition

du jeudi 29 juillet au vendredi 10 septembre à Maison de l’Architecture de Franche-Comté

Exposition « L’Office de l’utopie » ——————————— ### Finissage le 10 septembre 2021 à 18h avec la projection du film réalisé par Christophe Monterlos, en présence des commissaires d’exposition Fanny Cassani Paysagiste et Benoît Rauch Urbaniste, suivie d’une visite commentée de l’exposition et d’un échange avec le public sur le thème « Revitalisation villageoise et protection de l’environnement, même combat ? » En résidence à Montbozon, deux architectes ont proposé aux habitants et élus de la commune de se requestionner sur leurs modes de vie et leurs façons d’habiter pour mieux réinvestir et « habiter » le centre-bourg plutôt que de poursuivre les développements périphériques qui consomment de l’espace, diluent le lien social et détruisent la biodiversité. Telle est la nouvelle utopie qui s’offre aux villages, de Montbozon et d’ailleurs. Scénographie Arthur Ripoche et Lilian Candeias. Illustrations Maxime Peroz. Vidéos Christophe Monterlos. Production Maison de l’Architecture de Franche-Comté avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la région Bourgogne-Franche-Comté, l’Ordre des Architectes Bourgogne-Franche-Comté et le Crédit Agricole.

Entrée libre

L’Office de l’utopie

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T08:30:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T08:30:00 2021-07-30T17:00:00;2021-08-02T08:30:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T08:30:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T08:30:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T08:30:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T08:30:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-09T08:30:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T17:00:00;2021-08-11T08:30:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-12T08:30:00 2021-08-12T17:00:00;2021-08-13T08:30:00 2021-08-13T17:00:00;2021-08-16T08:30:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-17T08:30:00 2021-08-17T17:00:00;2021-08-18T08:30:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-19T08:30:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T08:30:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T17:00:00;2021-08-30T08:30:00 2021-08-30T17:00:00;2021-08-31T08:30:00 2021-08-31T17:00:00;2021-09-01T08:30:00 2021-09-01T17:00:00;2021-09-02T08:30:00 2021-09-02T17:00:00;2021-09-03T08:30:00 2021-09-03T17:00:00;2021-09-06T08:30:00 2021-09-06T17:00:00;2021-09-07T08:30:00 2021-09-07T17:00:00;2021-09-08T08:30:00 2021-09-08T17:00:00;2021-09-09T08:30:00 2021-09-09T17:00:00;2021-09-10T08:30:00 2021-09-10T17:00:00