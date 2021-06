Exposition Mairie de Colomiers, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Colomiers.

Camille Renouvel expose au Brit Hôtel de Colomiers, aux heures d’ouverture de l’établissement. Étudiante aux beaux-Arts de Toulouse, cette peintre, illustratrice et artiste designer, travaille le dessin, la peinture et les volumes, à travers la réalisation de mobiliers. En mélangeant différents médiums et techniques, Camille Renouvel se veut la plus pluridisciplinaire possible et souhaite provoquer “une émotion, un dialogue entre le spectateur et le dessin” qui doit être “expressif et mouvant”. Les oeuvres exposées reflètent l’attrait de Camille pour la pluralité des médiums et des couleurs. Du modèle vivant aux couleurs assez douces, au portrait sur fond jaune et très texturé grâce aux multiples techniques utilisées naît une série incroyablement dynamique. > [+ d’infos ](https://myartistplace.com/evenements/exposition-camille-renouvel-brit-hotel-toulouse-colomiers/?fbclid=IwAR38EvmbxYUw5Toc-2hE1-2qGXRnZjn6k5gKM3lN-CREDH8mFC9DcHSm9iQ) Entrée : 4€ (Pass expo avec une offre sur 1 boisson achetée = 1 boisson offerte) Le vendredi 2 juillet à 19h30 vous pourrez rencontrer Camille Renouvel à l’occasion de la soirée de clôture de l’exposition. Bénéficiez d’une offre 1 boisson achetée = 1 boisson offerte avec le Pass décrochage à 6€ **Détails sur le lieu**: Brit Hôtel Colomiers, 4 esplanade François Mitterrand – Colomiers

