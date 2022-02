Exposition : M’AIME REGARD Galerie municipale Bernard Nonnet, 11 mars 2022, Erquy.

Exposition : M’AIME REGARD

du vendredi 11 mars au dimanche 27 mars à Galerie municipale Bernard Nonnet

**Images en trois regards** Cette exposition concrétise l’association de trois photographes explorant le monde du dehors au travers de prises de vue à la fois très personnelles et en même temps assez proches. Une démarche sensible à la lumière et à la poésie du réel. _Henri Pascal Molard_ **M’Aime regard** Même dans l’ombre des jours Même monde caché Même curiosité Même reflet et fées mer Même désir d’imaginaires Même étreinte Même mystère Même vague à l’âme Même à l’envers Même Nus âges Même harmonie M’Aime regard Même lumière Clair-obscur Secret de fissure Murmures des murs Art Mots Nid _Caroline Lameloise_ Cette exposition soutient l’Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrohique et autres maladies mononeurone (ARSLA). [[https://www.arsla.org/](https://www.arsla.org/)](https://www.arsla.org/) Les photographies en vente lors de l’exposition le seront au profit de cette association. ### inauguration/vernissage **vendredi 11 mars 2022 à 18h00** [Presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place

avec Henri-Pascal MOLARD, Caroline LAMELOISE et Stéphane LAURE

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



