Exposition Mai Pictural Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Exposition Mai Pictural Saint-Vincent-de-Tyrosse, 20 mai 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Exposition Mai Pictural Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-05-20 – 2022-05-31

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse Le collectif « Cercle du Marais », composé de treize artistes peintres et sculpteurs, est invité à exposer des oeuvres autour du travail fondamental du dessin de nu d’après modèle vivant. Entrée libre et gratuit. Le collectif « Cercle du Marais », composé de treize artistes peintres et sculpteurs, est invité à exposer des oeuvres autour du travail fondamental du dessin de nu d’après modèle vivant. Entrée libre et gratuit. +33 6 78 50 40 46 Le collectif « Cercle du Marais », composé de treize artistes peintres et sculpteurs, est invité à exposer des oeuvres autour du travail fondamental du dessin de nu d’après modèle vivant. Entrée libre et gratuit. Ville Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OTI LAS

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Saint-Vincent-de-Tyrosse Departement Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-tyrosse/

Exposition Mai Pictural Saint-Vincent-de-Tyrosse 2022-05-20 was last modified: by Exposition Mai Pictural Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 20 mai 2022 Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes