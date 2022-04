Exposition – Mai de la gravure Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Exposition – Mai de la gravure Crest, 5 mai 2022, Crest. Exposition – Mai de la gravure Atelier Carcavel 23 Rue Archinard Crest

2022-05-05 – 2022-06-06 Atelier Carcavel 23 Rue Archinard

Crest Drôme 9 peintres graveurs fêtent avec éloquence et sensibilité cette technique riche et diverse et en explorent les multiples facettes.

Eau-forte, estampage, monotypes, pointe sèche . carcavel@cegetel.net +33 4 75 25 21 89 Atelier Carcavel 23 Rue Archinard Crest

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Atelier Carcavel 23 Rue Archinard Ville Crest lieuville Atelier Carcavel 23 Rue Archinard Crest Departement Drôme

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

Exposition – Mai de la gravure Crest 2022-05-05 was last modified: by Exposition – Mai de la gravure Crest Crest 5 mai 2022 Crest Drôme

Crest Drôme