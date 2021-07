Magny-le-Hongre Salle Serge-Goudailler Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Exposition “Magnystoire – quand les Hongrémaniens racontent Magny” Salle Serge-Goudailler Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Interview des anciens, archives inédites : “Magnystoire” pose un regard nouveau sur Magny le Hongre et donne la parole aux témoignages habituellement silencieux du passé. L’exposition vous accueillera **samedi et dimanche** de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, mais aussi **mercredi 22 septembre de 14h à 17**.

Entrée libre

Découvrez l’histoire de la ville racontée par ses habitants. Salle Serge-Goudailler Place de l’Eglise, 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

