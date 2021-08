Magnac-Laval Place de la République Haute-Vienne, Magnac-Laval Exposition : « Magnac-Laval: le rail, la distillerie au XXe siècle » Place de la République Magnac-Laval Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la République

### Exposition traçant l’histoire du chemin de fer entre Le Dorat et Magnac-Laval dont la gare fut inaugurée le 13 septembre 1908. Regard sur l’implantation de la distillerie, ses diverses productions et l’utilsation du rail pour des besoins spécifiques.

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

